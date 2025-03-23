Ramazan İftarı: Başkan Özdoğan Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen geleneksel iftar programında Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Özdoğan, "Ramazan'ın bereket ikliminde yaşadığımız bu güzellik, bu birliktelik tarifsiz" diyerek, vatandaşlar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karpuzsekisi - Hürmetçi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle gönül sofralarında buluşan Başkan Özdoğan; "Karpuzsekisi ve Hürmetçi mahallelerimizdeki kıymetli komşularımızla bir araya geldik, gönül soframızı paylaştık. Davetimize icabet ederek kardeşliğimizi paylaşan, samimiyet ve sevgileriyle bizleri bahtiyar eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. Mübarek Ramazan ayının, birlik ve beraberliğin daha da pekiştiği müstesna zamanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Özdoğan, iftar programlarının sonunda, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlar, Başkan Özdoğan'a bu anlamlı buluşma için teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ