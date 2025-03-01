Ramazan\'ın İlk Sahuru Yapıldı

Yerel

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in ilk sahuruna bu gece kalkıldı. Ramazan ayı ile özdeşleşen davulcular da maniler ile vatandaşları uyandırdı.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk sahuruna bu gece kalkıldı. Ramazan ayı ile özdeşleşen davulcular da maniler ile vatandaşları uyandırdı. Kırklareli'nde de 21 senedir Ramazan davulcusu olarak çalan Yılmaz Demirören, heyecanlı bir şekilde 'Bismillah' dediklerini söyledi. Demirören, Ramazan'ın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - KIRKLARELİ