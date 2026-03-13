Ramazan\'ın Son Cuma Namazı Coşkusu

Ramazan ayının son Cuma namazı dolayısıyla tarihi Ulu Camii ile Yakutiye Camii'nde yoğunluk yaşandı. Camilerde yer bulamayan bazı vatandaşlar, soğuk havada namazlarını avluda kıldı.

Ramazan'ın bitimine sayılı günler kala mübarek ramazan ayının son Cuma namazı Bayburt'ta cemaatin yoğun katılımıyla kılındı. Tarihi Ulu Camii ile Yakutiye Camii başta olmak üzere merkezdeki camilerde yoğunluk oluştu.

Namaz kılmak için camilere gelen vatandaşlar, vaazın ardından öğle ve Cuma namazı için saf tuttu. Çocuk, genç ve yaşlı çok sayıda kişinin akın ettiği tarihi Ulu Camii ile Yakutiye Camii tamamen dolarken, bazı vatandaşlar ibadetlerini cami bahçesinde yerine getirdi.

Yakutiye Camii İmam Hatibi Enis Aslan, namaz öncesi verdiği vaazda cemaatin ramazan ayını ve Cuması'nı tebrik ederek, 11 ayın sultanı Ramazan'ın öneminden bahsetti.

Ulu Camii İmam Hatibi Zülküf Kocabey de ramazan ayının son cumasına ulaştıklarını belirterek, "Bugün ramazan ayının son Cuma'sı. Rabbim tekrar Ramazan'a kavuşmayı, günahsız olarak Ramazan Bayramı'na kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimize, özellikle Doğu Türkistan ve Gazze'deki kardeşlerimize Allah yardım etsin" dedi.

Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Kocabey, "Güzel bir Ramazan geçirdik. Rabbim bir dahaki Ramazan'a sağlık, sıhhat ve afiyetle hepimizi kavuştursun. Bu vesileyle şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize birlik, beraberlik nasip eylesin" diye konuştu.

Cemaatten Emsal Kumsal, ramazanın son Cuma namazını tarihi camide eda etmek için geldiğini belirterek, bir sonraki ramazan ayına da ulaşmayı temenni etti.

Ulu Camii cemaatinden Abdullah Demir, bu mübarek ramazan gününde cuma namazını kılmak üzere Ulu Camii'ye geldiğini ifade etti. Demir, duasında devletin ve milletin daim olması, ezanların minarelerde, bayrağın göklerde dalgalanmaya devam etmesi yönünde temennide bulunarak, "Bu mübarek ramazan gününde Cuma namazımızı kılmaya geldik. Allah'ım devletimizi, milletimizi İslamiyet'ten ayırmasın, ezanlarımızı minarelerde, bayrağımızı göklerde daim eylesin. Filistin'deki kardeşlerimize ve zulüm altındaki tüm İslam ülkelerine rabbim yardım etsin" şeklinde konuştu.

Bayram Öztürk de ramazan ayının son cuma namazını eda etmenin huzurunu yaşadıklarını dile getirerek, herkesin bayrama kavuşmasını ve tüm Müslüman aleminin nice bayramlarla ramazanlara ulaşmasını diledi. - BAYBURT