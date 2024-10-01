Ramazan Öner'in 'Türkiye Kitaplaşıyor' Projesi - Son Dakika
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Ramazan Öner'in 'Türkiye Kitaplaşıyor' Projesi

Ramazan Öner\'in \'Türkiye Kitaplaşıyor\' Projesi

Elazığlı yazar Ramazan Öner, kitap göndererek Türkiye'de kardeşlik ve okuma oranını artırmayı hedefliyor.

01.10.2024 12:01
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Elazığ'da yaşayan polisiye roman yazarı Ramazan Öner, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşlara kardeşlik duygusu ve okuma oranının yükselmesi için kitap gönderiyor.

Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki Ramazan Öner, 12 yaşında lösemiye yakalanmasının ardından yaklaşık 10 yıl süren tedavi sürecinde hastalıkta yaşadıklarını not alarak kitaba dönüştürdü. Daha sonra iş yerine giderken minibüste kitap yazmaya devam eden Öner, Kayıp İlanı, Uçurumun Kenarındaki Hayatlar romanlarını ve Elazığ depreminin ardından 'Büyük Deprem Kaybolan Umutlar' kitabını sevenleriyle buluşturdu. Yazılarına devam eden yazar Öner, şimdilerde ise Elazığ'da başlattığı 'Türkiye Kitaplaşıyor' projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Öner, kendi yazdığı kitaplar başta olmak üzere çevresinden de topladığı kitapları her gün kutulara dizip Türkiye'nin farklı şehirlerine göndermeye başladı. Amacının Türkiye'nin dört bir yanında bulunan vatandaşların birbirleriyle kardeşlik duygusu içerisinde yaşamalarını istediğini belirtti.

Öncelikle üzgün ve buruk olduğu için başlattığı bir proje olduğunu belirten yazar Ramazan Öner, "İsteğim, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş Diyarbakır'da yaşayan bir vatandaşa sarılsın çünkü nefes aldığımız bu coğrafyada 'başka Türkiye yok' sloganı ile yola çıkmamız gerekiyor. Amacım Bursalı bir vatandaşın Diyarbakırlı bir vatandaşa kitap göndermesidir. Çünkü kültür, okumak ve eğitim bir bütündür. Biz burada sadece kitap göndermiyoruz aynı zamanda yüreğimizi de gönderiyoruz. Bu coğrafyada sarılmaktan başka çaremiz yok. Türkiye Kitaplaşıyor projesini başka ülkemizin olmadığını anlatabilmek için yaptık. Türkiye Kitaplaşıyor projesini tüm ilimizdeki vatandaşların birbirine sarılması için gerçekleştiriyoruz. Bu ülke hepimizin. Biz bu coğrafyada nefes alıyorsak bu coğrafya da kardeşlik duygusu ile hareket etmemiz gerekiyor. Burada hazırladığım kitapları Diyarbakır'da yaşayan kardeşlerime göndereceğim. Diğer günlerde ise farklı şehirlere göndereceğim. Amacım, tüm Türkiye'de kardeşlik duygusunu çok üst seviyelere çıkarmaktır. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın okuma oranlarının yükselmesini istiyorum. Daha önce Elazığ'dan Bingöl'e kitap gönderdim. Oradaki öğrencilerimizin sevinçleri halen kulaklarımda. Bingöl'e kitap gönderdiğimde Kahramanmaraş depremi olmasından dolayı ara vermiştim fakat şimdi tekrardan bu kampanyamızı başlattım. Sosyal medyada bir kitap da sen getir diye bir paylaşım yaptım. Artık herkes bir kitap getiriyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan Öner'in 'Türkiye Kitaplaşıyor' Projesi - Son Dakika

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