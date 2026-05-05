Rasim Fırat'a Hayırlı Olsun Ziyareti
Rasim Fırat'a Hayırlı Olsun Ziyareti

05.05.2026 18:34
Alaattin Kılıç, ESOB Başkanı Rasim Fırat'ı ziyaret ederek Osmanlı Arması hediye etti.

Erzurum Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alaattin Kılıç, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığı'na seçilen Rasim Fırat'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunarak "Osmanlı Devlet Arması" hediye etti.

Ziyarete, Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Murat Hanay, Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Bozgül, Yunus Korkmaz, Eren Özdemir, Nurullah Çelik ve Bünyamin Çoban da katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Alaattin Kılıç, Fırat'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Üyelerimizin faydasına olacak her çalışmada yer almaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de Erzurum'a hizmet için faaliyetlerimizi daha güçlü projelerle birlikte sürdürmeyi hedefliyoruz. ESOB Başkanı Sayın Rasim Fırat ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerine üstün başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESOB Başkanı Rasim Fırat ise, "Öncelikle emeklerinize sağlık diyerek, Yönetim Kurulum adına bu anlamlı 'Osmanlı Devlet Arması' hediyeniz için teşekkür ediyorum. Esnafımız üretmeye, istihdam sağlamaya ve kent ekonomisine katkı sunmaya devam etmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımızın rekabet gücünü artırmak, dijitalleşme süreçlerine uyumlarını hızlandırmak ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:34:41.
