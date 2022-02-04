Üye Girişi
Regaip Kandili'ni çocuklarla birlikte kutladılar - Son Dakika

Regaip Kandili'ni çocuklarla birlikte kutladılar

04.02.2022 13:38
Regaip Kandili'ni çocuklarla birlikte kutladılar

Regaip Kandili sebebiyle düzenlenen programda camiyi dolduran çocuklar oyun oynarken, Sakarya Erzurumlular Derneği'de çeşitli ikramlarda bulundu.

Regaip Kandili sebebiyle düzenlenen programda camiyi dolduran çocuklar oyun oynarken, Sakarya Erzurumlular Derneği'de çeşitli ikramlarda bulundu.

Regaip Kandili sebebiyle cami imam hatibi Dursun Murat Ak ve müezzin Fatih Akın tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahiler okundu. Yapılan duaların ardından üç aylar ve Regaip Kandili üzerine vaaz verildi. Mevlit sonunda animatör eşliğinde oyunlar oynayarak gecenin coşkusunu yaşayan çocuklara Sakarya Erzurumlular Derneği eski Başkanı ve İş İnsanı Mükerrem Koç'un katkılarıyla çikolata ikramı yapıldı. Cami çıkışında da cemaate dernek tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sakarya Erzurumlular Derneği Başkanı olan cami imam hatibi Dursun Murat Ak, "Güzel bir geceyi idrak etmenin mutluluğunu yaşadık. Böyle bir gecede çocuklarımızı coşturmak ve onları namazı sevdirmek için küçük sürprizler hazırladık. Bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen iş insanı Mükerrem Koç'a, cami cemaatimize, öğrencilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepimizi Şaban ve Ramazan aylarını birlikte görmeyi nasip etsin" dedi. - SAKARYA

Regaip Kandili'ni çocuklarla birlikte kutladılar
Regaip Kandili'ni çocuklarla birlikte kutladılar
Regaip Kandili'ni çocuklarla birlikte kutladılar

YORUMLAR
500

Regaib Kandili, oyunlar, Sakarya, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Regaip Kandili'ni çocuklarla birlikte kutladılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
13:24 Hayalleri yarım kaldı! Kafe açmaktan vazgeçen Şeyma Subaşı'nın yeni işi belli oldu
13:22 Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
13:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" deyip sonra özür dileyen çocukla ilgili ilk kez konuştu: Ağlayınca yanımıza çağırdık
13:18 Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü
13:15 Katil, Şebnem Şirin'i uykusunda öldürmüş! Genç kadının annesinden yürek yakan detaylar
13:05 Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:47:53. #1.13#
SON DAKİKA: Regaip Kandili'ni çocuklarla birlikte kutladılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement