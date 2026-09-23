Rehber eşliğindeki yabancı dağcılar Ağrı Dağı'nda 5 bin 137 metrelik zirveye ulaştı - Son Dakika
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Rehber eşliğindeki yabancı dağcılar Ağrı Dağı'nda 5 bin 137 metrelik zirveye ulaştı

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Rehber eşliğindeki yabancı dağcılar Ağrı Dağı\'nda 5 bin 137 metrelik zirveye ulaştı
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Yabancı dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde fırtına ve tipiye rağmen Türkiye'nin 5 bin 137 metrelik zirvesi Ağrı Dağı'na tırmandı. Zorlu parkurun ardından zirvede bir süre vakit geçiren ekip, manzarayı izledikten sonra güvenli şekilde inişe geçti.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, zorlu hava şartlarına rağmen yabancı dağcıları ağırladı. Fırtına ve tipiye rağmen tırmanışlarını sürdüren ekip, zorlu parkurun ardından zirveye ulaşmanın sevincini yaşadı.

Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kez Ağrı'ya gelen yabancı dağcılar, rehber Resul Çivaş eşliğinde zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Yüksek rakımın yanı sıra fırtına ve tipiyle de mücadele eden ekip, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen tırmanışını sürdürdü. Uzun ve yorucu tırmanışın ardından 5 bin 137 metre rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, burada Ağrı Dağı'nın eşsiz manzarasını izleyerek zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Zirvede bir süre vakit geçiren ekip, ardından güvenli şekilde inişe geçti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rehber eşliğindeki yabancı dağcılar Ağrı Dağı'nda 5 bin 137 metrelik zirveye ulaştı - Son Dakika
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