Rekabet Kurumu'ndan Sosyal Bilimler Söyleşisi - Son Dakika
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Rekabet Kurumu'ndan Sosyal Bilimler Söyleşisi

Rekabet Kurumu\'ndan Sosyal Bilimler Söyleşisi

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi'nde sosyal bilimler üzerine söyleşi yapıldı.

16.01.2025 05:52
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Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesinde 'Sosyal Bilimler Işığında Meseleler ve Çıkış Yolları' söyleşisi düzenlendi, söyleşide sosyal bilimlerin farklı alanlarından konular ele alındı.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, önemli bir akademik etkinliğe ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Turgut Bayramoğlu ve Doç. Dr. İlhan Karaca'nın katılımıyla gerçekleştirilen 'Sosyal Bilimler Işığında Bazı Meseleler ve Çıkış Yolları' başlıklı söyleşi, yoğun ilgi gördü.

Programa, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte söyleşiyi takip etti. Akademisyenler, sosyal bilimlerin farklı alanlarından ele aldıkları meseleleri detaylı bir şekilde tartışırken, çözüm önerilerini de katılımcılarla paylaştı.

Söyleşi sonunda Güney, etkinliği düzenleyen akademisyenlere teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rekabet Kurumu'ndan Sosyal Bilimler Söyleşisi - Son Dakika

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