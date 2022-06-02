Rektör Beydemir'e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'tan ziyaret - Son Dakika
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Rektör Beydemir'e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'tan ziyaret

02.06.2022 11:14
Rektör Beydemir'e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'tan ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı makamında kabul etti.

Bilecik Şeyh Edebali üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı makamında kabul etti.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ziyaretin ardından ziyareti için Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'a teşekkür eden Rektör Beydemir, hediye takdiminde bulundu. Yüzbaşı İnan' a Rektör Beydemir için getirdiği hediyeyi takdime ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

Rektör Beydemir'e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'tan ziyaret
Rektör Beydemir'e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'tan ziyaret

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Kolordu Komutanı Tümgeneral Uzun'un acı günü Kolordu Komutanı Tümgeneral Uzun'un acı günü
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Beydemir'e Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'tan ziyaret - Son Dakika


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