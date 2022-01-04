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Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı - Son Dakika

Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı

04.01.2022 09:21
Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek 5. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) toplantısına katılmak için Erzurum'a gelen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede konukları ile bir süre sohbet eden Rektör Bülent Çakmak, ETÜ'nün 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirmeyi planladığı bilimsel ve akademik faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Erzurum ve bölgesinin kalkınmasına ve gelişmesine destek olacak, kapasitesi yüksek Ar-Ge faaliyetleri yürüten ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜTAM) ziyaret eden heyet, Merkez Müdürü Doç Dr. Güven Turgut'tan Fotonik ve Güneş Enerjisi Teknolojileri, Mikro/Nano Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi, Biyomalzeme Üretimi ve Biyomekanikler ile Biyoteknoloji alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ERZURUM

Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı
Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı
Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı
Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı

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Fırat Üniversitesi, Fahrettin Göktaş, Erzurum, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı - Son Dakika


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