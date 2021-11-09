Rektör Çiçek Güvenlikçiler ile bir araya geldi - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Üniversite bünyesinde görev yapan tüm personel ile bir araya gelerek sorunlarını yerinde dinliyor.

Rektör Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde görev yapan toplam 191 güvenlik görevlisi ile bir araya geldi. Üniversite bünyesinde görev yapan, hizmet veren her personelin kendileri açısından değerli olduğunu belirten MSKÜ Rektörü Çiçek, "Biz büyük bir aileyiz. Aile içinde ayrım yapmıyoruz. Güvenlikçi de ailemizin bir parçası, hizmetli de, idari personel de ve akademik personel de ailemizin bir parçası. Bir bütünün paydaşları olan ve pandemi döneminde önemli bir görev üstlenen güvenlik personelimizin hem sorunlarını dinledik, hem de verdikleri başarılı hizmetler nedeniyle teşekkür ettim" dedi. - MUĞLA