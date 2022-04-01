Rektör Karacoşkun'un Ramazan ayı kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kardeşlik ve muhabbet bağlarının kuvvetlendiği, cömertliğin ve yardımseverliğin kalplerde yeşerdiği, maneviyatın, birlik ve beraberliğin asıl manasını bulduğu bir zaman dilimi olan mübarek Ramazan ayını idrak etmenin huzur ve memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Karacoşkun, "İnsani ve ahlaki erdemlerin daha güçlü şekilde toplumsal hayata yansıdığı, sevgi ve nimetleri paylaşmanın zirveye çıktığı Ramazan ayının toplumsal huzurumuzun ve birlikteliğimizin pekişmesine vesile olmasını, İslam alemine ve insanlığa itidal, huzur ve barış getirmesini, Cenab-ı Allah'ın bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramına kavuşturmasını temenni ediyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS