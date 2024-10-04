Rektör Kırışık'tan Sanayi Ziyaretleri - Son Dakika
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Rektör Kırışık'tan Sanayi Ziyaretleri

Rektör Kırışık\'tan Sanayi Ziyaretleri

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık, sanayi firmalarını ziyaret ederek iş birliğini güçlendirdi.

04.10.2024 17:30
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük'te faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, son dönemde gerçekleştirdiği ziyaretlerle bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Kırışık'a bu ziyaretlerde Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, Demir Çelik Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Recep Demirsöz ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven eşlik etti.

Ziyaretler çerçevesinde Kırışık, sırasıyla Salih Yılmaz Beton Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yılmaz, Mescier Genel Müdürü Avni Kırıkoğlu, Serhat Demir Çelik sahipleri Suat ve Osman Büyükbektaş, VECA Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Vergili, Rolmak Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Gedikoğlu, Işık Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Pehlivan Baylan, Aygünsan Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aygün ve Topçugiller Demir Çelik firma sahiplerinden Bayram Demir ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve teknolojik yenilikler ile AR-GE çalışmalarının artırılması konularına değinildi.

Görüşmeleri değerlendiren Rektör Kırışık, bölgedeki sanayi ve üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi ve yapı malzemeleri ile beton teknolojileri alanındaki ortak AR-GE çalışmalarına dair fikir alışverişinde bulunulduğunu, bu tür ziyaretlerin inovasyon ve bölgesel kalkınma için büyük önem taşıdığını vurguladı.

İş insanları da üniversitenin bilgi birikiminin iş dünyasına katkı sağlayacağına dikkat çektiler. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Rektör, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Kırışık'tan Sanayi Ziyaretleri - Son Dakika

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