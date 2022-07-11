Rektör Namık Ak: "Kurban teslimiyet ve fedakarlıktır" - Son Dakika
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Rektör Namık Ak: "Kurban teslimiyet ve fedakarlıktır"

11.07.2022 12:36
Rektör Namık Ak: "Kurban teslimiyet ve fedakarlıktır"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Amfi Tiyatro'da düzenlenen törende KMÜ Rektör Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dursun Odabaş ve Prof. Dr. Murat Ertekin, Genel Sekreter V. İbrahim Karagöz, akademik ve idari personel ile bir araya geldi. Üniversitede her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Rektör Namık Ak, üniversite çalışanları ile ayrı ayrı tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Kurbanın teslimiyeti, fedakarlığı ve feragati içinde barındırdığına vurgu yapan Rektör Namık Ak, "Tüm personelimizin ailelerinin, bütün akraba ve sevdiklerinin bayramını tebrik ediyorum. Bayramı bayram tadında kutlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı Cenabı-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Biz, bir olacağız, beraber olacağız ve kardeş olacağız. Birbirimizi sevip sayarak hep beraber KMÜ olacağız, Karaman olacağız, Türkiye olacağız" dedi.

Bayramlaşma töreni, tüm personelin bayramlaşması ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Namık Ak: 'Kurban teslimiyet ve fedakarlıktır' - Son Dakika

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