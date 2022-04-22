Rektör Ortaç: "23 Nisan çocuklarımıza verilen büyük bir armağandır" - Son Dakika
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Rektör Ortaç: "23 Nisan çocuklarımıza verilen büyük bir armağandır"

22.04.2022 14:19
Rektör Ortaç: "23 Nisan çocuklarımıza verilen büyük bir armağandır"

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı ve başka ülkelerin bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağı olan milli egemenliğimizin ilan edildiği bu anlamlı gün aynı zamanda geleceğimizin...

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı ve başka ülkelerin bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağı olan milli egemenliğimizin ilan edildiği bu anlamlı gün aynı zamanda geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımıza verilen büyük bir armağandır" dedi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Ortaç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, "Bugün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' düsturuyla yola çıkılan, demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı olan Gazi Meclisimizin 102. kuruluş yıl dönümüdür. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bayram nedeniyle bugün, müstesna bir gündür. Türk milleti, Kurtuluş Savaşı'nda vatanı için omuz omuza mücadele ederek eşi benzeri görülmemiş bir bağımsızlık destanını kendi elleriyle yazmış ve 102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak bu mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı ve başka ülkelerin bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağı olan milli egemenliğimizin ilan edildiği bu anlamlı gün, aynı zamanda geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımıza verilen büyük bir armağandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.' sözleriyle ifade ettiği gibi milli ve manevi değerlerini yakından tanıyan, ülkesi için üreten ve ülkesine değer katan çocuklar yetiştirmek hepimizin ortak görevidir. Bu düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA

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Bağımsızlık, Türkiye, Konya, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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