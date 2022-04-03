Rektör Özaydın ilk iftarını öğrencilerle birlikte yaptı - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Ramazan ayının ilk iftarında öğrencilerle bir araya geldi.

GAÜN Öğrenci Yemekhanesi'nde iftarda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Arif Özaydın, iftar yemeğinin ardından öğrencilerin masalarını ziyaret ederek afiyet olsun dileklerinde bulundu. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Prof. Dr. Özaydın, Ramazan ayı boyunca merkezi yemekhanenin akşamları öğrencilere açık olacağını belirtti.

Öğrencilerin ilk gün beklenenden daha fazla ilgi gösterdiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Özayadın, bundan sonraki iftar yemeklerinde, merkezi yemekhanenin diğer kısımlarının da öğrencilerin hizmetine açacaklarını söyledi. Prof. Dr. Özaydın, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtulma, Kur'an ve oruç ayı olan Ramazanınızı tebrik ediyor ve bizi bu mübarek aya kavuşturan Yüce Allah'a hamd eder, bizlere, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini, rahmet, mağfiret sağlamasını, dünya ve ahret azap ve sıkıntılarından kurtulmamıza vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim" şeklide konuştu.

GAÜN Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Büşra Betül ise yemekleri 1 TL yapan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'a arkadaşları adına teşekkür etti. Büşra Betül, "İftar sofrasında Rektörümüzle bir araya gelerek, eğitim başta olmak üzere birçok konuda uzun uzun sohbet imkanı bulduk. Rektörümüz, yemekleri 1 TL yaparak bizleri mutlu etmişti, şimdiyse iftarda yemekhaneyi açarak yine mutlu etti. Arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP