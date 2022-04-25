Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

25.04.2022 15:24
Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatları doğrultusunda Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretler sürüyor. TÜİK Bölge Müdürü Cengizhan Güder ve beraberindeki heyet, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Şenol Ayyıldız ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, BEÜ Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Murat Koçak, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Baran Can Sağlam, Dr. Öğr. Üyesi Gediz Geduk ve beraberindekiler, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yıldız, Karadeniz Ereğli TSO Başkanı Aslan Keleş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Coşkun ve Yönetimi ile Türk Hava Kurumu(THK)İl Başkanı Nihat Aygün ve Yusuf Günay Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, yeni dönemin Üniversiteye ve şehre hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor
Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Özölçer'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor - Son Dakika


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