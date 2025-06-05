Rektör Özölçer Merkez Huzurevi sakinlerinin Kurban Bayramı\'nı kutladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kurban Bayramı münasebetiyle Zonguldak Merkez Huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı. Etkinlik kapsamında ayrıca BEUN ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" iş birliği protokolü de imzalanarak huzurevi sakinlerinin sosyal hayata katılımını destekleyecek önemli bir farkındalığa adım atıldı.

Zonguldak Merkez Huzurevinde gerçekleşen ziyarete; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, İl Müdür Yardımcıları, huzurevi yöneticileri ve sakinleri de katıldı. Ziyaret kapsamında BEUN Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Cem Dertsiz, huzurevi sakinlerine Türk halk müziğinin eşsiz eserlerinden oluşan bir müzik dinletesi gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, BEUN ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi İş Birliği Protokolü" de imzalandı. Protokol kapsamında yaşlı bireylerin eğitim, sosyal katılım ve yaşam boyu öğrenme imkanlarını artırmaya yönelik önemli adımlar atılması hedefleniyor.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite olarak toplumsal sorumluluğu sadece akademik düzlemde değil, insan odaklı hizmet anlayışıyla sürdürdüklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Özölçer bayramlaşma programında gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada, toplumumuzun hafızasını oluşturan büyüklerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her biri birer yaşam tecrübesi, birer bilgelik abidesi olan kıymetli büyüklerimizin duasını almak, onların hayata dair paylaşımlarını dinlemek bizler için son derece kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi, toplumun temel direği olan aile yapısının korunmasına ve kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine verilen önemin en somut göstergesidir. Bizler de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak her zaman toplumsal ve sosyal çalışmaları öncelikli kılıyor yalnızca bilimsel araştırmalar ortaya koymakla kalmıyor; toplumsal dayanışma, insan onuruna yakışır yaşam koşulları ve kuşaklar arası iletişimin güçlenmesine yönelik sorumlulukları da gönülden üstlenmeye devam ediyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz ziyaret, sadece bir bayramlaşma değil; aynı zamanda kültürel devamlılık, değer aktarımı ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesidir. Huzurevindeki büyüklerimiz, toplumumuzun geçmiş hafızasını taşıyan en kıymetli hazinelerimizdir. Onların yaşam tecrübelerinden öğreneceğimiz çok şey olduğunu biliyor, bu nedenle kendileriyle kurulan gönül köprülerini son derece kıymetli olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu kapsamda, bugün imzaladığımız '60+ Tazelenme Üniversitesi' iş birliği protokolüyle birlikte, büyüklerimize yönelik eğitimi teşvik eden, onları sosyal hayata daha etkin katılım sağlayacak bireyler olarak destekleyen bir süreci başlatıyoruz. Bu proje, yaş almanın bir kenara çekilmek değil; yeniden öğrenmek, üretmek ve paylaşmak olduğunun da en güzel göstergesi olacak. Bu duygu ve düşüncelerle böylesine anlamlı bir projenin ortaya çıkmasında büyük katkılar sunan başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte protokolün imzalanmasında emeği geçen başta Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Mehmet Türkmen Köse ve İl Müdürlüğüne de teşekkür ediyorum. Değerli büyüklerimizin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor; kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.'

Ziyaret, bayramlaşmanın ardından imzalanan protokol töreni ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ZONGULDAK