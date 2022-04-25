Rektör Yardımcısı Yaşar, öğrenci toplulukların başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Rektör Yardımcısı Yaşar, öğrenci toplulukların başkanlarıyla bir araya geldi

25.04.2022 16:48
Rektör Yardımcısı Yaşar, öğrenci toplulukların başkanlarıyla bir araya geldi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Üniversitede Merkez Kampüsü Sosyal ve Kültürel Merkezi'nde bulunan yemekhanede Öğrenci Toplulukları başkanlarıyla bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Üniversitede Merkez Kampüsü Sosyal ve Kültürel Merkezi'nde bulunan yemekhanede Öğrenci Toplulukları başkanlarıyla bir araya geldi.

İftarda, öğrenci toplulukların tarafından yapılan faaliyetler ve etkinlikler değerlendirildi. Önümüzdeki günlerde yapılması planlanan etkinler için de yol haritası oluşturuldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar tüm öğrencilerle görüşüp katılımları için teşekkürlerini iletti. - KİLİS

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Yardımcısı Yaşar, öğrenci toplulukların başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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