Ressam Sabri Özdemir'in İlk Kişisel Resim Sergisi Büyük İlgi Gördü

Yerel

Ressam Sabri Özdemir'in ilk kişisel resim sergisi büyük ilgi gördü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Sabri Özdemir'in ilk kişisel resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tavşanlı Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi karşısında açılan ve iki gün boyunca sanatseverlerin görme imkanı bulacağı 35 eser hakkında bilgiler veren Ressam Sabri Özdemir, şunları söyledi; " İlk kişisel resim sergimde toplamda 35 eserim bulunmakta. Okul ve iş hayatım boyunca yaptığım tüm eserleri değerli sanatseverlere sunmaktan büyük onur duyuyorum. Çalışmalarımda Yağlı boya ve akrilik boya tekniklerini kullandım. Sürrealist tarzda yaptığım çalışmalar çeşitli konulardan oluşmakta. İki senedir üzerinde çalışmalara yoğunlaştığım beyazpalet ve inci adlı resim atölyemin de çok yakında açılışını Subaşı Mahallesinde yapmayı planlıyorum. Sanata gönül vermiş ve kendisini bu yönde geliştirmek isteyen herkesi atölyemize de bekliyorum."

Açılış sonrası değerlendirmede bulunan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, " Sabri Özdemir kardeşimizin resimlerini teker teker gezip inceledik. Çok memnun kaldık. Tavşanlı'da böyle çok değerli sanatçıların olması beni gerçekten memnun etti. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağız. Davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Herkesin de bu eserleri görmesini isterim. " diyerek Resim sanatçısı Sabri Özdemir'i tebrik etti.

Sabri Özdemir'in birinci kişisel resim sergisine, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye başkanı Ali Kemal Derin, Emniyet Müdürü Güven Türkmen, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Bayram Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Cumali Koca ve çok sayıda sanat sever katıldı.