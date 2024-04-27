Ressam Sabri Özdemir'in İlk Kişisel Resim Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ressam Sabri Özdemir'in İlk Kişisel Resim Sergisi Büyük İlgi Gördü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Sabri Özdemir'in ilk kişisel resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide 35 eser yer alırken, Özdemir çalışmalarında yağlı boya ve akrilik boya tekniklerini kullanmıştır. Sergiye Tavşanlı Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve diğer sanatseverler katıldı.

27.04.2024 20:05  Güncelleme: 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ressam Sabri Özdemir'in ilk kişisel resim sergisi büyük ilgi gördü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Sabri Özdemir'in ilk kişisel resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tavşanlı Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi karşısında açılan ve iki gün boyunca sanatseverlerin görme imkanı bulacağı 35 eser hakkında bilgiler veren Ressam Sabri Özdemir, şunları söyledi; " İlk kişisel resim sergimde toplamda 35 eserim bulunmakta. Okul ve iş hayatım boyunca yaptığım tüm eserleri değerli sanatseverlere sunmaktan büyük onur duyuyorum. Çalışmalarımda Yağlı boya ve akrilik boya tekniklerini kullandım. Sürrealist tarzda yaptığım çalışmalar çeşitli konulardan oluşmakta. İki senedir üzerinde çalışmalara yoğunlaştığım beyazpalet ve inci adlı resim atölyemin de çok yakında açılışını Subaşı Mahallesinde yapmayı planlıyorum. Sanata gönül vermiş ve kendisini bu yönde geliştirmek isteyen herkesi atölyemize de bekliyorum."

Açılış sonrası değerlendirmede bulunan Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, " Sabri Özdemir kardeşimizin resimlerini teker teker gezip inceledik. Çok memnun kaldık. Tavşanlı'da böyle çok değerli sanatçıların olması beni gerçekten memnun etti. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacağız. Davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Herkesin de bu eserleri görmesini isterim. " diyerek Resim sanatçısı Sabri Özdemir'i tebrik etti.

Sabri Özdemir'in birinci kişisel resim sergisine, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye başkanı Ali Kemal Derin, Emniyet Müdürü Güven Türkmen, Kütahya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Bayram Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Cumali Koca ve çok sayıda sanat sever katıldı.

Kaynak: İHA

Sabri Özdemir, Tavşanlı, Kütahya, Ressam, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ressam Sabri Özdemir'in İlk Kişisel Resim Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:36 Kadıköy’de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 21:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ressam Sabri Özdemir'in İlk Kişisel Resim Sergisi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement