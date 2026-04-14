Reyhanlı'da Kuyuya Düşen Buzağı Kurtarıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kapağı açık kuyuya düşün buzağı sağ olarak kurtarıldı.

Kuletepe Mahallesi'nde meraya götürülen büyükbaş hayvanların arasında bulunan buzağı bahçede kapağı açık kuyuya düştü. Sahipleri tarafından çıkarılamayan buzağının kurtarılması için itfaiyeye haber verildi. Mahalleye gelen ekipler, ip bağladıkları buzağıyı sağ olarak kurtardı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: HATAY,