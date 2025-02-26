Reyhanlı patlamasında kızını ve ablasını kaybeden acılı anne: "Beşar Esad'ın kaçmasıyla bombalı saldırı suçlularının kaçacak yerleri kalmadı" - Son Dakika
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Reyhanlı patlamasında kızını ve ablasını kaybeden acılı anne: "Beşar Esad'ın kaçmasıyla bombalı saldırı suçlularının kaçacak yerleri kalmadı"

Reyhanlı patlamasında kızını ve ablasını kaybeden acılı anne: "Beşar Esad\'ın kaçmasıyla bombalı saldırı suçlularının kaçacak yerleri kalmadı"

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması, saldırıda kızını ve ablasını kaybeden acılı anne Hatice Kübra Erboz'un yüreğine su serpti.

26.02.2025 09:25  Güncelleme: 09:36
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'nın yakalanması, saldırıda kızını ve ablasını kaybeden acılı anne Hatice Kübra Erboz'un yüreğine su serpti.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 53 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırının faillerinden Temir Dükancı, MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Bombalı saldırıda kızını ve ablasını kaybeden Hatice Kübra Erboz, suçlular yakalandıkça rahatladıklarını ve yüreklerine su serpildiğini ifade etti.

"Onlar yakalandıkça rahatlıyoruz ve bu acının içinde serinlik yaşıyoruz"

Reyhanlı patlamasında kızını ve ablasını kaybeden Hatice Kübra Erboz, Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte suçluların kaçacak yerinin kalmadığını belirterek, "11 Mayıs 2013 yılında kızımı ve ablamı birinci patlamada belediyenin önünde kaybettim. Beşar Esad'ın kaçmasıyla bombalı saldırısındaki suçluların kaçacak yerleri kalmadı. Er ya da geç hepsi birer birer yakalanacak. Türk adaletinden kaçış olmayacak, suçlular en ağır cezayı çekecekler inşallah. Bu da bir nebze de olsa kalbimizi serinletecek. Türk istihbaratın yapacağı operasyonlarla faillerin en kısa zamanda yakalanıp ülkemize getirecekler. Onları elleri kelepçeli olarak göreceğiz. Gereken cezaları da alacaklar. Türk adaletinden kaçamazlar ve Türk milletini bölemezler. Onlar yakalandıkça rahatlıyoruz. Bu acının içinde serinlik yaşıyoruz. Yıllar geçse de acılarımız hale taze. Onları elleri kelepçeli ve Türk bayrağının önünde görünce biz şehit anneleri olarak çok rahatlıyoruz. İnşallah bütün suçlular cezalarını çekerler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Reyhanlı patlamasında kızını ve ablasını kaybeden acılı anne: 'Beşar Esad'ın kaçmasıyla bombalı saldırı suçlularının kaçacak yerleri kalmadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Reyhanlı patlamasında kızını ve ablasını kaybeden acılı anne: "Beşar Esad'ın kaçmasıyla bombalı saldırı suçlularının kaçacak yerleri kalmadı" - Son Dakika
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