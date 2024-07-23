Rio de Janeiro'da Köpekbalıklarında Yüksek Seviyede Kokain Tespit Edildi - Son Dakika
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Rio de Janeiro'da Köpekbalıklarında Yüksek Seviyede Kokain Tespit Edildi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti açıklarında yapılan testlerde köpekbalıklarının kaslarında ve ciğerlerinde yüksek seviyede kokain tespit edildi. Uzmanlar, kokainin köpekbalıklarının davranışları ve fetüs üzerindeki etkilerini incelemek gerektiğini belirtti.

23.07.2024 15:29
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti açıklarında 13 köpekbalığına yapılan testlerde köpekbalıklarının kaslarında ve ciğerlerinde yüksek seviyede kokain tespit edildi.

Brezilya'da Oswaldo Cruz Vakfı tarafından yapılan bir araştırma sonucu köpekbalıklarında kokaine rastlandığı açıklandı. Deniz biyologları, Rio de Janeiro açıklarındaki 13 köpekbalığına yapılan testlerde köpekbalıklarının kaslarında ve ciğerlerinde yüksek seviyede kokain tespit edildiğini duyurdu. Uyuşturucu seviyesinin daha önce suda yaşayan diğer köpek balıklarına oranlara 100 kat daha fazla olduğu kaydedildi. Leiria Politeknik Üniversitesi Deniz ve Çevre Bilimleri Merkezi'nde bir deniz eko-toksikoloğu olan Sara Novais, araştırmada elde edilen bulguların "çok önemli ve endişe verici" olduğunu söyledi. Uzmanlar, test yapılan dişi köpekbalıklarının tamamının hamile olduklarını ve köpekbalıklarında tespit edilen kokainin fetüs üzerinde nasıl bir etki bıraktığının henüz bilinmediğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar, kokainin köpekbalıklarının davranışlarında bir değişikliğe neden olup olmadığının ise incelenmesi gerektiğini bildirdi.

Kartellerin denize attığı kokainler üzerinde duruluyor

Uzmanlar kokainlerin, uyuşturucu kartelleri tarafından polisten kurtulmak için denize atılmış ya da yasa dışı laboratuvarlarda üretilen kokainlerin denize karışmış olabileceğini ifade ediyor. Ancak daha önce yapılan araştırmalar, uyuşturucuların hayvanlar üzerinde insan üzerinde olduğu gibi etkiler bıraktığını ortaya koymuştu. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rio de Janeiro'da Köpekbalıklarında Yüksek Seviyede Kokain Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rio de Janeiro'da Köpekbalıklarında Yüksek Seviyede Kokain Tespit Edildi - Son Dakika
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