Rize Ardeşen'de taksici, AK Partili başkana sert sözlerle yüklendi: Ben oturttum seni oraya! Benim hakkımı savunacaksın! - Son Dakika
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Rize Ardeşen'de taksici, AK Partili başkana sert sözlerle yüklendi: Ben oturttum seni oraya! Benim hakkımı savunacaksın!

19.06.2022 16:48

Rize-Artvin Havaalanı'nda taksi ihalesinin yapılmaması sonucu Ardeşenli taksiciler, havaalanına giremediklerini ifade ederek Ardeşen Belediyesi'ne sert tepki gösterdiler. Haklarını aramadığı gerekçesiyle Belediye Başkanı Avni Kahya'yı protesto eden taksici, "Oy zamanı geziyorsunuz. Ben oturttum seni oraya. Benim hakkımı savunacaksın" diyerek isyan etti. Başkan Kahya da, "Oy zamanı geziyorsam oy vermezsin bir daha. Sen oturttuysan bu koltuğa geri alırsın." diye yanıt verdi.

Rize'de, Pazar ve Ardeşen ilçelerindeki taksicilerin; açılışını 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Rize- Artvin Havalimanı'ndan yolcu alabilmesi için gereken ihalenin yapılmaması, taksiciler arasında gerginliğe yol açtı. Dün, Pazar ilçesindeki havaalanında Pazar Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hızır Şükrü Doğanay; Ardeşenli taksicilerin havaalanından korsanvari yolcu aldıklarını, bunu yaparken de Ardeşen Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Barış Oğuz'un ise gözcülük ettiğini öne sürmüştü. Bugün, Ardeşen ilçesinde Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Barış Oğuz beraberinde onlarca taksici ile birlikte Ardeşen Belediyesi önüne giderek, Belediye Başkanı Avni Kahya'yı protesto etti.

"TEHDİT EDEREK Mİ DESTEK İSTİYORSUNUZ?"

Taksiciler ile polisler arasında gerginlik çıktı. Belediye Başkanı Avni Kahya, taksicilerin yanına geldi ve şunları söyledi:

"Önce ihalesi olması lazım doğru mu? İl Danışma Toplantısı'nda bunu gündeme getirdik, bir an önce ihalesi yapılması için. İhale yapılmadan, bizim elimizi güçlendiriyor musunuz, zayıflatıyor musunuz şu an? Yapmayın bunu. Bunun yöntemi burada 'başkan neredesiniz?' yolu kesmek midir? Bu şekilde mi destek istiyorsunuz? Tehdit ederek, yol keserek. Bu gibi durumlarda yapılacak bir şey varsa siyaset yapar. Biz Ardeşen'in hakkını her zaman savunduk ama bu yaptığınız uygulamada Ardeşen hakkını savunmuyorsunuz. Hastane olayında Pazar'ın sınırları içinde olduğu için olmadı. Havaalanında ihale yapılacak."

"OY ZAMANI GELİYORSUNUZ"

Bir taksici ise "Duraklara hiç geldiniz mi bir derdiniz sıkıntınız var mı diye? Geldin mi gezdin mi. Oy zamanı geziyorsunuz. Ben oturttum seni oraya. Sen de benim hakkımı savunacaksın. Hastane olayında da aynısı oldu. Söz verilmişti ama yapılmadı" dedi.

"OY VERMEZSİN BİR DAHA"

Bunun üzerine yanıt veren Başkan Avni Kahya, "Ne yapacağım durakta. Oy zamanı geziyorsam oy vermezsin bir daha. Sen oturttuysan bu koltuğa geri alırsın. Biz Ardeşenli'nin hakkını her zaman savunduk. Savunmaya devam ederiz. Bu yaptığınız uygulama ile Ardeşen'in hakkını savunmuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

Avni Kahya, Ardeşen, Rize, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize Ardeşen'de taksici, AK Partili başkana sert sözlerle yüklendi: Ben oturttum seni oraya! Benim hakkımı savunacaksın! - Son Dakika

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