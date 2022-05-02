Rize'de 1 Mayıs kutlamaları - Son Dakika
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Rize'de 1 Mayıs kutlamaları

02.05.2022 00:57
Rize'de 1 Mayıs kutlamaları

Rize'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapıldı, horon oynandı.

Rize'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapıldı, horon oynandı.

1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nden ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alındı. Sendika, siyasi parti üyeleri ve vatandaşların horon oynayarak kutladı. - RİZE

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Cumhuriyet Meydanı, İsmail Kahraman, 1 Mayıs, Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rize'de 1 Mayıs kutlamaları - Son Dakika


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