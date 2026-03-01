Rize'de 9 Ton Güvensiz Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de 9 Ton Güvensiz Gıda Ele Geçirildi

01.03.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de denetimlerde etiket bilgisi eksik ve tüketime uygun olmayan 9.750 kg gıda ürünü bulundu.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü denetimde, etiket bilgisi bulunmayan ve tüketime uygun olmadığı belirlenen 9 ton 750 kilogram gıda ürünü ele geçirildi.

Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, internet üzerinden Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı ürün satışı yapıldığına ilişkin 174 Alo Gıda hattı ve CİMER üzerinden gelen çok sayıdaki ihbar üzerine harekete geçti.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü ve Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli olarak, 27 Şubat tarihinde gerçekleştirilen denetimde, usulsüz şekilde gıda satışı yaptığı tespit edilen bir depoya operasyon düzenlendi.

Gıda kontrol görevlilerince yapılan incelemelerde; etiket bilgisi bulunmayan tereyağı, kavurma, sucuk, bal ve tüketime uygun olmayan zeytin olmak üzere toplam 9 ton 750 kilogram ürün depoda ele geçirildi. Söz konusu ürünlere, mevzuata ve halk sağlığına aykırı oldukları gerekçesiyle el konuldu.

Yetkililer, kanuna aykırı faaliyet gösteren işletmeye gerekli idari yaptırımların uygulanacağını; el konulan ürünlerin ise mülkiyetinin kamuya geçirilerek imha edileceğini bildirdi.

Öte yandan, işletmede bulunan kavurma ve tereyağı ürünlerinden, mevzuata uygunluk analizleri için numune alındı. Laboratuvar sonuçlarının olumsuz çıkması halinde, ek idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve güvenilir olmayan gıdaların üretim, satış ve piyasaya arzının engellenmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de 9 Ton Güvensiz Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 10:51:20. #7.12#
SON DAKİKA: Rize'de 9 Ton Güvensiz Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.