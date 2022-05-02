Rize'de bayramlaşma töreni - Son Dakika
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Rize'de bayramlaşma töreni

02.05.2022 22:09
Rize'de bayramlaşma töreni

Rize Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla protokol bir araya geldi.

Rize Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla protokol bir araya geldi.

Katılımın yoğun olduğu bayramlaşma programına Vali Kemal Çeber, Rize Milletvekilleri Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, siyasi partilerin il başkanları, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programının ardından Vali Çeber, programa katılan protokolle birlikte Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek burada bulunan personellerle bayramlaştı. - RİZE

Rize'de bayramlaşma töreni
Rize'de bayramlaşma töreni
Rize'de bayramlaşma töreni
Rize'de bayramlaşma töreni
Rize'de bayramlaşma töreni

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Osman Aşkın Bak, Hayati Yazıcı, Jandarma, Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rize'de bayramlaşma töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de bayramlaşma töreni - Son Dakika
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