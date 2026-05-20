Rize'de Deredeki Köpük Endişe Yarattı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin İkizdere ilçesinden İyidere'ye uzanan meşhur Kalapotamaz Deresi'nde ortaya çıkan görüntüler endişe yarattı. Bir zamanlar berrak akan dereden geçtiğimiz günlerde köpük aktığı görüldü. Görüntüler, çevre kirliliğinin bölgede ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rize'nin İkizdere ilçesinden İyidere'ye uzanan meşhur Kalapotamaz Deresi'nde oluşan görüntüler bölge halkının tepkisini topladı. Vatandaşlar yıllardır Karadeniz'de HES projeleri, taş ocakları ve maden arama faaliyetleri nedeniyle derelerin can çekiştiğini dile getiriyor. Doğal su kaynaklarının giderek yok olduğu bölgede, derelerde hem su miktarı azalıyor hem de kirlilik her geçen gün artıyor.

Kalapotamaz Deresi'nde oluşan yoğun köpük tabakası ise "Dereler artık çamaşır suyu akar gibi akıyor" yorumlarına neden oldu.

Doğasıyla ünlü Karadeniz'de yaşanan bu tablo, çevre duyarlılığı konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar, yetkililerin derede inceleme yapmasını ve kirliliğin nedeninin acilen açıklanmasını istiyor.

Köpüklü akan derenin asitli sulardan kaynaklı olduğunu öne süren Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül ise şunları söyledi:

"Normal dere akışı değil. Yandan akan dere normal akıyor, köpük yok. Son günlerde Karadeniz yoğun yağmur aldı, barajlar doldu. Dolaysıyla HES depoları ve türbinleri doldu taşıyor. Bu nedenle, barajın kapakları açılıyor, biriken fazla su tekrar dereye bırakılıyor. İşte tam bu sırada uzunca yıllar temizlenmeyen depolardaki bu kirlilik doğal olarak asit oluşturuyor, dibe iniyor ve havuzlarda oluşan asitler, kapaklar açılınca bu kirli asitli su dereye bırakılınca derede doğal olmayan bir köpük tabakası oluşuyor. Görüntülerde yer alan bu köpük görüntüsü pis suyun, yani oluşan asitlerin dereye akıtılması sonucu oluşan köpüklerdir. Aslında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarının hemen harekete geçip bu durumun tespitini yapması gerekiyor ancak, böylesi ciddi durumlar karşısında sorumlu birimler sorumluluklarını yerine getirmedikleri için asitli sular vadilere boşaltılıyor. Zaten HES ve madenlerle tahrip edilen vadiler bu şekilde ikinci kez tahrip ediliyor."