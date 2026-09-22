Rize\'de maden kurtarma yarışmasına 13 ekip, 5 ülkeden gözlemci katılıyor

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) tarafından organize edilen ve bu yıl Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen 4. Maden Kurtarma Yarışması, Rize'de başladı.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) koordinasyonunda maden sektöründeki arama-kurtarma kapasitesini artırmak, tecrübe paylaşımını güçlendirmek ve afetlere hazırlık düzeyini en üst seviyeye taşımak amacıyla düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nın dördüncüsü Rize'de start aldı. Çayeli Bakır İşletmeleri ev sahipliğinde 22-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada, sektörün önde gelen 13 firmasından kurtarma ekipleri bir araya geldi. Ekipler; yer altı, kimyasal olaylar, yangın, deprem, araç kazası ve takım yetkinliği olmak üzere 6 farklı branşta zamana ve zorlu senaryolara karşı mücadele ediyor.

"Asıl amaç bilgi ve deneyim paylaşımı"

Açılış programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, etkinliğin bir yarışmanın ötesinde çok kıymetli bir dayanışma ve eğitim platformu olduğuna dikkat çekerek, "13 kurtarma ekibimiz 6 ayrı branşta; depremden kurtarma, yer altından kurtarma, yangından kurtarma gibi değişik branşlarda yarışacaklar. Tabii biz bunu bir yarışma olarak görmüyoruz. Neticede bir kısım arkadaşlar dereceye girecek ama en önemlisi burada kendi bilgi, birikim ve becerilerini diğer arkadaşlarımıza aktarmış olacaklar. Ekipmanlarıyla birlikte, aldıkları diğer eğitimlerle birlikte bu kurtarma faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde sürdürmeleri için bu tür faaliyetleri Türkiye Madenciler Derneğimiz organize ediyor. Ben bu organizasyon için başkanımızı tebrik ediyorum. Diğer emeği geçen tüm kuruluşlarımızı da kutluyorum" dedi.

Hedef: Uluslararası boyut kazandırmak

Yarışmanın her yıl büyüyerek devam ettiğini vurgulayan Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise organizasyonun uluslararası bir nitelik kazanmaya başladığını kaydederek, "İlk yıl 5 ekiple başladık, bu sene şu anda 13 ekiple devam ediyoruz. İnşallah beşincisine geldiğimizde belki 20-25 olur. Yine bu sene ilk kez yurt dışından, 5 değişik ülkeden uluslararası gözlemciler katılıyor. Bu şu demek: Bundan sonra artık maden kurtarma yarışmamız inşallah uluslararası bir kimlik kazanıp yabancı katılımcıların da bizimle beraber yarıştığı bir şekle dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Maden kurtarma ekiplerinin sadece maden kazalarında değil, ülkenin yaşadığı büyük afetlerde de kritik rol oynadığının altını çizen Yılmaz, "Bizim derdimiz, madenlerde çalışan insanlarımızı sağ salim evine göndermek. Ama asıl önemli olan da doğal felaketlerin yaşandığı anlarda da can olmak, nefes vermek için elimizden geldiği kadar iş güvenliğini ön planda tutarak insanlarımıza el vermek ve yardım etmek. İnşallah bunlara ihtiyacımız olmaz ama olduğunda da hazır olmak anlamında yaptığımız işin çok büyük bir önemi var" şeklinde konuştu.

25 Eylül'e kadar devam edecek organizasyon süresince ekipler, gerçeği aratmayan zorlu parkurlarda hem fiziksel dayanıklılıklarını hem de kriz yönetimindeki hız ve koordinasyon becerilerini ortaya koyacak.