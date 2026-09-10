Rize'de merdivenini kaybetmek istemeyen vatandaş, beton duvarı delip zincirle kilitledi - Son Dakika
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Rize'de merdivenini kaybetmek istemeyen vatandaş, beton duvarı delip zincirle kilitledi

Rize\'de merdivenini kaybetmek istemeyen vatandaş, beton duvarı delip zincirle kilitledi
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Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde çay bahçesine ulaştığı merdivenin sürekli kaybolması üzerine vatandaş, istinat duvarını matkapla delerek zincir geçirdi. Merdiveni duvara zincirleyip kilitleyen vatandaş, böylece merdivenin başkaları tarafından alınmasını engelledi.

Rize'de çay bahçesine ulaşmak için kullandığı merdivenin sürekli kaybolmasını önlemek isteyen vatandaş merdiveni istinat duvarına zincirleyip kilitledi.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Şenyuva Mahallesi'nde yaşayan Orhan Çakır, çay bahçesine geçmek için kullandığı merdivenin sürekli yerinden alınması üzerine ilginç bir yöntem geliştirdi. Yüksek istinat duvarını aşarak çay bahçesine ulaşmasını sağlayan merdivenin sık sık ortadan kaybolduğunu fark eden Çakır, beton duvarı matkapla delerek içerisinden zincir geçirdi. Merdiveni duvara zincirleyip kilitleyen Çakır, böylece merdivenin başkaları tarafından alınıp götürülmesini engelledi. Merdivenini sabitleyerek emniyete alan Çakır, çay bahçesine giderken merdiven arama derdine son verdi.

Kaynak: İHA

Ardeşen, Tunca, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de merdivenini kaybetmek istemeyen vatandaş, beton duvarı delip zincirle kilitledi - Son Dakika

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