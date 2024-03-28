Rize Gürgen Köyü\'nde Elektrik Direği Sorunu

Rize'nin Güneysu ilçesi Gürgen köyünde vatandaşlar elektrik direği yıkılınca ağaca bağlanan kablolardan şikayet ederken, bir vatandaşta evine yakın dikilen elektrik direği nedeniyle nöbet tutuyor.
Güneysu ilçesi Gürgen köyünde 8 ay önce rüzgardan ötürü elektrik direği devrildi. Devrilmesinin ardından köy sakinleri durumu AKSA-Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler üzerinden geçen elektrik hattını ağaca bağladı. 8 aydır ağaca bağlı olan elektrik kablolarına bir insan uzanarak ulaşabildiğinden ötürü köy halkı bu durumdan ötürü sürekli ÇEDAŞ ekiplerine şikayette bulunuyor.
Ağaca bağlanan elektrik direğinin çocukların da ulaşabileceği bir noktada olduğuna vurgu yapan köy sakinlerinden Necati Pehlivan, "Bu direk 8 ay önce rüzgardan yıkıldı. Yeni yapılmıştı. Yıkılmasının ardından da 8 aydır yerde duruyor. Biz ne kadar müracaat ettiysek hiçbir cevap alamadık. Para almaya sıra geldiği zaman 8 ay değil, 8 gün gecikse gelip elektriği keserler. Bu direği biz 8 aydır diktiremedik. Tehlike arz ediyor. Çünkü kablolar dışarıda duruyor. Bir çocuk gelip ona dokunsa sıkıntı olur. Bunun hesabını kim soracak. Direk yıkıldıktan sonra ağaca bağladılar. Bir çocuğun dokunabileceği bir mesafede. 8 aydır gelip yapacaklar. Hala bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Kendilerinin bildirmesine rağmen gelip yeni direk dikilmediğini ifade eden Cihan Pehlivan, "Direk yıkılmış elektrik kabloları da ağaca bağlanmış. Söylememize rağmen gelip yapılmadı. Ağaca bağlanması bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.
"Çoruh Elektrik bize evde nöbet tutturuyor"
Köyde 2023 yılında Servet Pehlivan'ın evinin yakınlarına ÇEDAŞ tarafından bir elektrik direği dikildi. Fakat elektrik direği yanlanmasından ötürü Pehlivan'ın evine 160 santimetre yakınlıkta tekrardan dikildi. Eve çok yakın dikilen elektrik direği yüzünden Pehlivan'ın ailesiyle beraber yaşadığı evine hırsız girdi. Aile bu durumdan ötürü ÇEDAŞ'a başvuru yaptı. Yapılan başvuru olumlu çıksa da herhangi bir düzeltme gerçekleştirilmedi. Pehlivan, evine tekrardan hırsız girme tehlikesi bulunduğundan ötürü evini bırakıp gidemiyor.
Eve hırsız girme tehlikesi bulunduğundan ötürü evde nöbet tutuklarını belirten Servet Pehlivan, "Ben TEDAŞ'a 2023 yılında dilekçe verdim. İstanbul'da iken beni aradılar. Dilekçeniz kabul edildi, gereken işlemler yapılacak diye. 2023 yılında 3 defa şikayet dilekçesi verdim. CİMER'e de yazdım. Bana Trabzon bölge müdürlüğünden bir yazı geldi. 2023 yılında programa alınmış onarım yapılırken direkte değişecek. Gelen olmadı giden olmadı. Elektrik hattımda böyle bir sıkıntı var. Burada yeni bir direk diktiler. Direği yerinden aldılar. Eve 160 santim mesafede direği tekrar diktiler. Benim evim için tehlike arz ediyor. Her hafta Rize Merkez'de TEDAŞ'a uğruyorum. Her zaman geleceğiz diyorlar ama oyalıyorlar. Biz elektrik parasını ödemediğimiz zaman 24 saat geçmeden gelip elektriğimizi kesiyorlar. Bu ev yaklaşık 9 sene önce yapıldı. Bu elektrik hattı da yapılalı 3-4 yıl oldu. İlk yaptıklarında direkte yanlık vardı. O yanlıktan dolayı o direği buradan alıp eve yakın diktiler. Benim burada evime hırsız bile girdi. Direkten tırmandı kalası balkona koydu. Hırsız içeri girdi. ÇORUH A.Ş.'nin yaptığı yanlış elektrik direği dikiminden dolayı biz evde gece nöbetteyiz. Gündüz de evi bırakıp gidemiyoruz. Mutlaka evde birini bırakıyoruz. ÇORUH bize evde nöbet tutturuyor" dedi. - RİZE
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