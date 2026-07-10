Rizeli'nin Isırgan Otlu Meydan Okuması - Son Dakika
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Rizeli'nin Isırgan Otlu Meydan Okuması

Rizeli\'nin Isırgan Otlu Meydan Okuması
10.07.2026 14:48
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UFC sporcusu Prochazka'nın ısırgan otları çılgınlığını Rize'den vatandaşlar da 'tüketti'.

Vücut direncini yükseltmek amacıyla ısırgan otlarının arasına dalan UFC sporcusu Jiri Prochazka'ya Rize'den rakip çıkan vatandaş ısırgan otunu yedi, bunu gören bir başka Rizeli 'Ben bunu yıllardır yiyorum' diyerek video çekince olay bir anda akıma dönüştü.

UFC sporcusu Jiri Prochazka, vücut direncini arttırdığı gerekçesiyle ısırgan otları arasına girerek, vücuduna sürdü. Çekyalı sporcunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Prochazka'ya Rize'den bir rakip çıktı. Çayeli ilçesinde yaşayan Mustafa Yağcı, çektiği video ile UFC sporcusuna adeta meydan okudu. Prochazka'nın aksine sadece ısırgan otlarının arası girmekle kalmayan Yağcı, ayrıca otları da yedi. Yağcı'nın paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı. Bunu gören bir diğer Rizeli Adnan Saymaz da aynı şekilde ısırgan otu yiyerek video çekti. Saymaz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Adamın biri çıkmış ısırgan otu yiyormuş. Bu yenir, faydalıdır ama her yerde yenmez. Bazı yerlerde ilaç katıyorlar, dikkat edin" dedi.

Isırgan otunu yedikten sonra 2 gün boyunca ağız, gırtlak ve midesinde yanmalar oluştu

Isırgan otunu yedikten sonra 2 gün boyunca ağız, gırtlak ve midesinde yanmalar oluştuğunu dile getiren Mustafa Yağcı kimseye tavsiye etmediğini de sözlerine ekleyerek "Açıkçası bu kadar gündem olacağı aklıma gelmemişti. İkinci sürgün çay sezonu başlıyor ve çay bahçelerinde temizlik yaparken ısırgan otlarıyla karşılaştım. O an ısırgan akımı aklıma geldi ve kameramı çıkarttım. Enstantane bir şekilde ne yapabilirim diye düşündüm ve yedim. Biz buranın coğrafyasına, yani bu acıya, çocukluğumuzdan da alışık olduğumuz için dayanabiliyoruz. Bu kişiden kişiye farklı belirtiler gösterebiliyor. Yani iki gündür işte ağız, gırtlak ve midemde yanmalar meydana geldi. Yani bunu kimseye tavsiye etmiyorum açıkçası. Tabii şifalı bir ot. İnsanlar burada işte eklem ağrılarında falan bunu kullanmışlar zamanında ama yani yemek, o da bana özel bir şey oldu diyelim yani" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rizeli'nin Isırgan Otlu Meydan Okuması - Son Dakika

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