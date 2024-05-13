Rizeliler açıklanan çay taban fiyatını az buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rizeliler açıklanan çay taban fiyatını az buldu

Rizeli çay müstahsilleri, açıklanan çay taban fiyatını yeterli bulmayarak en az 20 TL olması gerektiğini savundu. Bazı üreticiler fiyattan memnun olurken bazıları ise beğenmedi. Müstahsiller, destekleme ile birlikte en az 22 TL olması gerektiğini belirtti.

13.05.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rizeliler açıklanan çay taban fiyatını az buldu

RİZE - Rizeli çay müstahsilleri geçtiğimiz gün açıklanan çay taban fiyatını yeterli bulmayarak en az 20 TL bandında olması gerektiğini savundu.

4 Mayıs itibariyle açılan çay sezonu sonrasında üreticiler çay bahçelerine girerek hasat yapmaya başladı. Müstahsiller tarafından beklenen 2024 yaş çay taban fiyatı ise 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından duyuruldu. 2023 yılı yaş çay taban fiyatı 11 TL iken 2024 yılında yaş çay taban fiyatına yüzde 54,54 zam yapılarak yaş çay taban fiyatı 17 TL'ye yükseltildi. 30 kuruşluk destekleme ise 2 TL'ye çıkartıldı. Rizeli üreticilerin bir kısmı belirlenen zammı beğenmezken bir kısmı ise fiyattan memnun olduğunu dile getirdi.

"Biz devletimizin her zaman yanındayız"

Açıklanan destekleme ile birlikte 19 TL'nin en az 22 TL olması gerektiğini savunan Tevfik Çil isimli çay müstahsili, "Yaş çay taban fiyatı hiç vermediler. Köyleri mecbur ilk zamanlarda organik çaya, ondan sonra herkes yan çizdi. Bilhassa ÇAYKUR Genel Müdürü hiçbir zaman çay konusuna çıkıp bir açıklama yapmadı. Müstahsilin yanında hiçbir zaman yer almadı. Yani yalandan tutturmuşlar bir devlet işi. Herkes Devletini seviyor. Hiç yalandan o yana bu yana vurmasınlar. Vatandaşı biraz dinlesinler. 22 TL'den aşağıya düştü mü hepten zarar. STK'ların istediği 25 TL ama 25 verme 22 TL ver hiç olmazsa. Böyle bir dünya var mı ya? Hiç para verdikleri yok. Hiç vermeseydin daha iyiydi. Eğer bu devlet eğer zarardaysa zaten hiç vermesinler. Çay parası da vermesinler. Biz devletimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"20, 22 TL olması lazım"

İşçi maliyetlerinin ve gübre maliyetlerinin yüksek olduğuna değinen Ayhan Karafazlı ise "Ben fiyatı az buldum. En az 20 lira olması lazımdı. Desteklemesiz düz 20 lira. Destekleme bir sene sonra alacaksın. Bence azdır. Yani 20, 22 TL olması lazım. Gübrenin fiyatı kaç para? 16 bin lira gübrenin tonu. Bunun toplaması var, maliyeti var. Zaten 16, 17 bin lira bir işçinin maliyeti geliyor. Bence azdır yani" şeklinde konuştu.

Açıklanan çay fiyatının güzel olduğunu dile getiren Hüseyin Güney isimli çay müstahsili de "Çok iyi oldu ya. İyi normaldi yani. Millet ne istese diyor yani. Millete elli de versem gene az buluyor. Şimdi normal bir fiyat verdiler" diye konuştu.

Çay fiyatının normal olduğunu ifade eden bir başka çay üreticisi İrfan Uzun da "Çay taban fiyatı normal. Kim kime veriyor? Buğdaya ne veriyor? Bundan 3-4 defa ürün alıyorsun. Bu millet böyle ister. Ver, ver. 100 TL'de versen yine ver der. Şimdi bende çay toplamaya gideceğim" dedi.

Kaynak: İHA

Çay, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rizeliler açıklanan çay taban fiyatını az buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis’e gelecek Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek
18:26 İstanbul’da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 36 ile 53 oranında zam
18:01 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den gülümseten sözler: Ben bir cevap vereceğim internete düşeceğiz
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
17:49 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye geleceği yıllar öncesinden belliymiş
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:48:57. #1.11#
SON DAKİKA: Rizeliler açıklanan çay taban fiyatını az buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement