Rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

11.04.2022 10:21

Rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardıTOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesinde rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

TOKAT Tokat'ın Erbaa ilçesinde rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Erbaa Organize Sanayi Bölgesinde hayvan otlatan Mustafa Yıldız'a ait manda yavrusu rögara düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rögar kapağından dışarı bakarak kurtarılmayı bekleyen manda ilginç görüntüler oluşturdu. İtfaiye ekipleri tarafından ip yardımı ile manda yavrusu bulunduğu yerden çıkartıldı. Hafif sıyrıklarla düştüğü kuyudan kurtarılan manda yavrusu sahibine teslim edildi.

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Mustafa Yıldız, İtfaiye, Tokat, Erbaa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rögara düşen manda yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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