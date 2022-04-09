Romanlar Günü'nde okulun duvarlarını boyadılar - Son Dakika
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Romanlar Günü'nde okulun duvarlarını boyadılar

09.04.2022 00:57
Romanlar Günü'nde okulun duvarlarını boyadılar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Roman ailelerin çocuklarının okuduğu ilk ve ortaokulda düzenlenen şenliklerde Roman öğrenciler günlerini doyasıya kutladı.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Müdürlükleri ekipleri tarafından roman ailelerin yoğun olarak yaşadığı Çamköy Mahallesi'nde bulunan Çamköy İlkokulu ve Fatma Gösterişli Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik olarak düzenlenen şenlikte öğrenciler, gönüllerince eğlendiler. Okulun duvarlarını boyayan öğrenciler, ayrıca kurulan sahalarda çeşitli spor aktiviteleri ve yarışmalarda yaptılar.

Müdürler öğrencilerle heyecan yaşadı

Çamköy İlkokulu ve Fatma Gösterişli Ortaokulu'nda Dünya Romanlar Günü çerçevesinde düzenlenen sportif etkinliklerde Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, badmintonda öğrencilerle maç yaptı. Onların eğlencesine ortak olan Yılmaz ve Öztürk ile maç yapan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

"Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız"

Yapılan şenlikle ilgili olarak konuşan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Çamköy İlkokulu ve Fatma Gösterişli ortaokulunda güzel bir etkinlik yaptık. Diş taraması ve kulak testi yapıyoruz. Çocuklarımıza bilgiler verip diş fırçası ve diş macunu dağıtıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Aile ve sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz işbirliği ile bugün güzel bir gün geçiriyoruz. 8 Nisan hepimize kurlu olsun" dedi.

"Roman vatandaşlarımızı hayatımıza renk katıyor"

Roman vatandaşların yaşantılarıyla ve farklılıklarıyla topluma renk kattıklarını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk, "8 Nisan Dünya Romanlar Günü. Bugün Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Roman vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu Çamköy Mahallesinde okulumuza geldik. Burada çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Nasıl roman vatandaşlarımız yaşamlarıyla ve farklılıklarıyla toplumumuza renk katıyorlarsa bizlerde bugün duvarlarına, hayatlarına renk katmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Roman çocuklarımız ile birlikte günlerini kutladık"

Gençlik Hizmetleri Müdürü Aytekin Keleş, Roman öğrencilerin yapılan etkinlikle birlikte güzel bir gün geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Bizde gün dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Çamköy İlkokulu ve Fatma Gösterişli ortaokulunda eğitim gören çocuklarımızla birlikte etkinlikler düzenledik. Okulun duvarlarının boyanması, sportif aktivite ve yarışmalar düzenledik. Bu şekilde roman öğrencilerimize, gençlerimize değer verdiğimizi göstermek için etkinliği planladık."

Yapılan yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ise madalyalarını Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk verdi. - DÜZCE

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Yasin Yılmaz, gençlik, Düzce, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Romanlar Günü'nde okulun duvarlarını boyadılar - Son Dakika


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