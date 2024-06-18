RTÜK Başkanı Şahin: Sapkın kampanyalara karşı mücadele devam edecek

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından, Türkiye'de aile kurumunu zayıflatmayı ve gençleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan sapkın kampanyalar için mücadeleye devam edileceğini belirtti.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Batı kökenli bazı medya organlarının Türkiye'de aile kurumunu zayıflatmayı ve gençleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan sapkın kampanyaları hedef aldıklarını aktardı.

Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. İzleme Uzmanlarımız tatilde de çalışıyor. Gözümüz üzerlerinde. İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan iş birlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir." - ANKARA