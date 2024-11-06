RTÜK'ten Narin Güran Cinayeti İçin Medyaya Uyarı - Son Dakika
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Yerel

RTÜK'ten Narin Güran Cinayeti İçin Medyaya Uyarı

RTÜK Başkanı, Narin Güran cinayetinde medyadan sorumlu ve ilkelere uygun yayıncılık talep etti.

06.11.2024 15:44
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Narin Güran cinayetinin yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanacağı dava öncesinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şahin, Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşmanın yarın gerçekleştirileceğini belirterek, "Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız, kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Söz konusu kurban masum minicik bir yavrumuzdur. Tüm Türk milletinin beklentisi sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır" dedi.

"Doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir"

Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağının bulunmadığını kaydeden Şahin, "Yargılamanın doğası gereği gizlilik esastır. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir. Bu aşamada RTÜK izleme uzmanlarımız medyamızda yer alan yayınları sıkı sıkıya takip edecektir. Yayıncılık ilkelerini ihlal durumlarında gecikmeden sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel RTÜK'ten Narin Güran Cinayeti İçin Medyaya Uyarı - Son Dakika

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