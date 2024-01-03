 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
UNESCO Dünya Miras Listesindeki Safranbolu'yu Yeni Yılda İlk Ziyaret Edenler Ruslar Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

UNESCO Dünya Miras Listesindeki Safranbolu'yu Yeni Yılda İlk Ziyaret Edenler Ruslar Oldu

Rusya'dan gelen Astoria Grande gemisi, yeni yılın ilk seferinde Safranbolu ilçesine 1082 Rus yolcu ve 426 personel getirdi. Rus turistler, Osmanlı mimarisine hayran kalarak tarihi ilçeyi gezdiler ve alışveriş yaptıktan sonra ayrıldılar. Safranbolu'ya ilk defa gelen turistler, buradaki insanların ikramlarından ve Türk kahvesi ile tatlılardan çok memnun kaldıklarını belirttiler.

UNESCO Dünya Miras Listesindeki Safranbolu\'yu Yeni Yılda İlk Ziyaret Edenler Ruslar Oldu
03.01.2024 - 15:24,
Abone Ol

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini yeni yılda ilk ziyaret eden kafile Ruslar oldu.

Rusya'dan yola çıkan Astoria Grande gemisi, bu sabah saat 07: 30 Amasra Limanı'na ulaştı. Yeni yılın ilk seferinde Astoria Grande gemisi 1082 Rus yolcu 426 personel ila Amasra Limanı'na demir attı. Kruvaziyerdeki Rus turistlerden 45'İ Safranbolu ilçesine gelerek tarihte yolculuk yaptı. " Osmanlı'nın parmak izi", "açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçeye gelen Rus turistler, Osmanlı mimarisine hayran kaldı. Çikolata müzesi ve tarihi kentti gezen turistler alışveriş yaptıktan sonra kentte ayrıldı.

Safranbolu'ya ilk defa geldiğini belirten İrina Tarakanova, "Böyle bir antik kenti gördüğüm için çok mutluyum. UNESCO'nun koruması altında olan bir yer. Böyle bir yerde daha önce hiç bulunmamıştım. Buradaki insanlar çoğu şeker ve lokumları ikram ediyorlar. Türk kahvesi ve tatlılar çok lezzetli. Çok güzellerdi" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Safranbolu, Karabük, Dünya, Kültür, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel UNESCO Dünya Miras Listesindeki Safranbolu'yu Yeni Yılda İlk Ziyaret Edenler Ruslar Oldu - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10
Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:23:07. #1.11#
SON DAKİKA: UNESCO Dünya Miras Listesindeki Safranbolu'yu Yeni Yılda İlk Ziyaret Edenler Ruslar Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement