Rusya'daki Alman gazetecilere ülkeyi "terk etme" çağrısı - Son Dakika
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Rusya'daki Alman gazetecilere ülkeyi "terk etme" çağrısı

07.03.2022 09:24
Rusya'daki Alman gazetecilere ülkeyi "terk etme" çağrısı

Alman Gazeteciler Derneği Başkanı Frank Überall, Rusya'da çalışan Alman gazetecilerin ülkeden çıkarılmaları için hükümetten yardım istedi.

Alman Gazeteciler Derneği Başkanı Frank Überall, Rusya'da çalışan Alman gazetecilerin ülkeden çıkarılmaları için hükümetten yardım istedi.

Alman Gazeteciler Derneği (DJV) Başkanı Frank Überall, Rusya'da görev yapan Alman ve yabancı gazetecilere güvenlik nedeniyle ülkeyi olabildiğince çabuk terk etmeleri çağrısında bulundu. Hükümetten Alman gazetecilerin Rusya'dan çıkarılmaları için yardım isteyen Überall, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yürürlüğe koyduğu yeni medya yasası kapsamında serbest gazetecilerin Rusya'da çalışmasının artık güvenli olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Rusya'da medya yasasına getirilen kısıtlamalardan dolayı birçok uluslararası medya kuruluşunun ülkedeki çalışmalarına kısıtlama getirildiği belirten Überall, ülkedeki uydu yayınlarına izin verilmediğini ve Rusya'dan ayrılmak isteyen gazetecilerin de zorluk yaşadığını söyledi. - BERLİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rusya'daki Alman gazetecilere ülkeyi 'terk etme' çağrısı - Son Dakika


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