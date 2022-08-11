Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı

11.08.2022 14:41
Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı

Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binası önüne gelen bir kanguru kapıdan içeriye girmek istedi ancak başarılı olamadı.

Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binası önüne gelen bir kanguru kapıdan içeriye girmek istedi ancak başarılı olamadı.

Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bugün Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği önüne gelen bir kanguru binaya girmek istedi. Demir kapıdan içeriye girmek için uğraşan kanguru, kapının yüksek olması nedeniyle içeri giremedi. Bu anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından durumu takipçilerine mizahi bir dille aktararak, "Bugün, Avustralya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin güvenlik kamera sistemi, izinsiz bir giriş teşebbüsünü kaydetti" mesajını yayınladı.

Rus büyükelçiliğinin yayınladığı görüntüler sosyal medyada viral olurken, görüntü sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum aldı. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Rusya: Ukrayna'da 'Mi-24' tipi askeri helikopter vurduk Rusya: Ukrayna'da 'Mi-24' tipi askeri helikopter vurduk Avustralya Savunma Kuvvetlerinde yüksek intihar oranı 'ulusal trajedi' olarak nitelendi Avustralya Savunma Kuvvetlerinde yüksek intihar oranı 'ulusal trajedi' olarak nitelendi
Kaynak: İHA

Avustralya, Kanberra, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:44:47. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement