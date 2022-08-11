Avustralya'nın başkenti Kanberra 'da bugün Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği önüne gelen bir kanguru binaya girmek istedi. Demir kapıdan içeriye girmek için uğraşan kanguru, kapının yüksek olması nedeniyle içeri giremedi. Bu anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayan Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği sosyal medya hesaplarından durumu takipçilerine mizahi bir dille aktararak, "Bugün, Avustralya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin güvenlik kamera sistemi, izinsiz bir giriş teşebbüsünü kaydetti" mesajını yayınladı.

Kaynak: İHA

Avustralya, Kanberra, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı - Son Dakika

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