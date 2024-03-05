Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu ağaç devrilmesi sonucu yaralandı

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Mehmet Taha Ersan'ın üzerine seçim çalışması yaptığı sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Ersan ve oğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burdur merkeze bağlı Özgür Mahallesi'nde bulunan Oto Tamirciler Site'sinde bugün meydana gelen olayda, Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve belediye meclis üyesi adayı olan oğlu Mehmet Taha Ersan'ın seçim çalışması yaptığı sırada ağaç devrildi. Başkan adayı Ersan ve oğlu, devrilen ağacın altında kaldı. Olay anı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adnan Ersan ve Mehmet Taha Ersan devrilen ağacın altından çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ersan'ın sol ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı, oğlu Mehmet Taha Ersan'ın da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından devrilen ağaç belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile kaldırıldı.

Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan, hastaneden yaptığı açıklamada, "Çok iyiyim. Olay anını hatırlamıyorum ama şu anda sağlığım sıhhatim yerinde. Tüm kardeşlerime selam söylüyorum. En kısa zamanda çıkıp çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.