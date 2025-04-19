Saadet Partisi'nden Faiz Artışına Tepki - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden Faiz Artışına Tepki

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Aydın'da Saadet Partisi, Merkez Bankası'nın faiz artışına karşı şemsiyelerle protesto düzenledi.

19.04.2025 17:03
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Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Saadet Partisi İlçe Başkanlığı Merkez Bankasının politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltmesine tepki gösterdi. İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, "Bizler bugün burada elimizde tuttuğumuz şemsiyelerle sadece yağmura karşı değil faiz zamlarının altında ezilen milyonların sesine ses katmak için toplandık. Bu şemsiyeler faiz yağmuru altında kalan halkımızın bir sembolüdür. Biz bu düzenin değişmesi için 50 yıldır verdiğimiz mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Saadet Partisi üyeleri, Merkez Bankasının politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltmesine tepki gösterdi. Parti üyeleri üzerinde "zamlar", "geçim derdi", "borç" yazılı şemsiyeler açtı. İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının politika faizini yüzde 42,5'tan yüzde 46'ya çıkarma kararı zaten ekonomik krizden fazlasıyla etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha büyük bir darbe getirmiştir. Faiz yoksulluktur. Bu artış çiftçimizin, esnafımızın, emeklimizin, memurumuzun ve dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü daha da ağırlaştıracaktır. Kredi kartı borcu altında ezilen milyonlarca insan varken faiz artışı onları daha da boğacaktır. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın dediği gibi faiz ekonomik sömürünün temelidir. Faizciliğe dayalı sistem insanları köleleştirir. İşte bugün yaşadığımız ekonomik darboğaz işte bu ekonomik anlayışı ile acı sonudur. Üretim yerine faize yönelmek istihdamı, yatırımı, geleceği ipotek altına almaktır. Faiz yüksek oldukça yatırımcılar yatırımdan kaçar. İşsizlik artar ve insanlar evini, arabasını almak yerine borcunu kapatmaya çalışır. Ekonomi durma noktasına gelir.

"Bu şemsiyeler faiz yağmuru altında kalan halkımızın bir sembolüdür"

Bizler bugün burada elimizde tuttuğumuz şemsiyelerle sadece yağmura karşı değil, faiz zamlarının altında ezilen milyonların sesine ses katmak için toplandık. Bu şemsiyeler faiz yağmuru altında kalan halkımızın bir sembolüdür. Biz bu düzenin değişmesi için 50 yıldır verdiğimiz mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Saadet Partisi olarak uyarıyoruz; faizci anlayışla bu milletin derdine derman olunamaz. Ekonomiyi düzeltmenin yolu üretimdir, adil bölüşüm ve israftan kaçınmaktır. Erbakan hocamızın bu politikaları faizsiz ekonomik modelin mümkün olduğunu göstermiştir. Günümüzde de üretime dayalı, adil ve faizsiz bir ekonomi modeli halkımızın refahını arttırmak için önemli bir alternatif olabilir. Bu bağlamda Saadet Partisi olarak Erbakan hocamızın izinden giderek faizsiz ve adil bir ekonomik düzenin tesis edilmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Bozdoğan, Politika, Ekonomi, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saadet Partisi'nden Faiz Artışına Tepki - Son Dakika

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