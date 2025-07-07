Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da En Hızlı Büyüyen Terminal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da En Hızlı Büyüyen Terminal

Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa\'da En Hızlı Büyüyen Terminal
07.07.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISG, %14,9 büyüme ile Avrupa'nın 9. en kalabalık havalimanı oldu, 148 destinasyona bağlanıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa havalimanları arasındaki güçlü konumunu koruyor.

Sahip olduğu potansiyeli istikrarlı bir büyüme olarak yansıtan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG), Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Mayıs 2025 Trafik Raporu'na göre Avrupa'da 40 milyon üstü yolcu kategorisi olan "MAJOR Havalimanları" arasında en hızlı büyüyen havalimanı oldu. ISG, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında büyüme kaydederek Mayıs ayında yaklaşık 3,94 milyon yolcuya hizmet verdi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısına göre 2025 yılı başından bu yana Avrupa havalimanları arasında 9. sırada yer alıyor.

Sezonun yoğunluğu terminaldeki optimizasyonlarla karşılanıyor

Avrupa, Asya ve Afrika havayolu bağlantısında stratejik bir "hub" haline gelen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, dinamik şekilde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 2024 yılından beri hayata geçirilen "Yolcu Akışını İyileştirme Projeleri" sayesinde, sınırlı kapasiteden en üst düzeyde yararlanılıyor. Terminaldeki altyapı ve hizmet yenileme çalışmaları 2025 yılında da mevcut yolcu trafiğini aksatmadan devam ederken güvenlik ve pasaport süreçlerinde gerçekleştirilen teknolojik ve operasyonel iyileştirmelerle yolculara yoğun tatil sezonunda konfor alanları oluşturuluyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ verilerine göre, 2025 Mayıs ayında yolcu trafiği iç hatlarda bir milyon 775 bin, dış hatlarda 2 milyon 174 bin olmak üzere toplamda yaklaşık 3 milyon 949 bin olarak gerçekleşti. Ulaşım kolaylıkları ve merkezi noktalara yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak anılan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), geliştirdiği yeni iş birlikleri sayesinde İstanbul ve çevresini, 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 destinasyona bağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen Havalimanı, Sabiha Gökçen, Havacılık, istanbul, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da En Hızlı Büyüyen Terminal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı

15:02
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
14:07
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
01:46
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
00:54
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı
Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
00:20
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
23:47
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
23:40
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
23:20
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
22:46
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 16:02:02. #7.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'da En Hızlı Büyüyen Terminal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.