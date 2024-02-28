Sabiha Gökçen Havalimanı, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Yarınki Uçuşların Yüzde 10'unu İptal Etti - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Yarınki Uçuşların Yüzde 10'unu İptal Etti

Sabiha Gökçen Havalimanı, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Yarınki Uçuşların Yüzde 10\'unu İptal Etti

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'unu iptal ettiğini duyurdu. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

28.02.2024 18:34  Güncelleme: 18:35
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Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'unu iptal ettiğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'unu iptal ettiğini duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuyla ilgili, yapılan açıklamada, "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 29 Şubat tarihinde saat 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Yarınki Uçuşların Yüzde 10'unu İptal Etti - Son Dakika
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