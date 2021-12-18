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Saç uzmanından sağlıklı saç uzatmanın tüyoları - Son Dakika

Saç uzmanından sağlıklı saç uzatmanın tüyoları

18.12.2021 10:58
Saç uzmanından sağlıklı saç uzatmanın tüyoları

Ünlülerin saç uzmanı Hamit Ayyıldız, sağlıklı saç uzatmanın tüyolarını paylaştı.

Ünlülerin saç uzmanı Hamit Ayyıldız, sağlıklı saç uzatmanın tüyolarını paylaştı. Kadınların artık saçları yıprandı diye uzun süre beklemelerine gerek kalmadığına dikkat çeken Ayyıldız, evde kolayca yapılabilecek uygulamayla saçlarda meydana gelen değişimi anlattı.

Ayyıldız, kadınların sağlıklı şekilde saç uzatmak için ihtiyaç duydukları yöntemin 'dulavrat otu' olduğunu aktardı. Ayyıldız; "Hemen bugün maske yapmaya başlayalım ve bu maskeleri haftada bir veya daha az sıklıkta yapalım. Asıl mesele dulavrat otu yağı yapmak. Bunun için de ihtiyacımız olan A vitamini, Hint yağı, badem yağı, zeytinyağı, alfa tokoferol asetat var. Tüm yağları karıştırıp tüm saça kökten uca uyguluyoruz. 40-60 dakika bekletin ve durulayın. Dulavrat otu yağını okul yıllarımda şampuana katmışlığım bile vardır. Şampuanlara yağ katmayı sevmem ama size yakışıyorsa harika olur. Saçınız, güzelliğiniz için korumanız gereken en önemli şeydir" dedi. - BATMAN

Saç uzmanından sağlıklı saç uzatmanın tüyoları

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Saç uzmanından sağlıklı saç uzatmanın tüyoları - Son Dakika


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