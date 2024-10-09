Şehitkamil\'e Yeni Parklar Geliyor

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın "Daha Yeşil Bir Şehitkamil" hedefi doğrultusunda çalışmalar doludizgin devam ediyor. Yıllardır park bekleyen Sacır Mahallesi'nde ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte park ve otopark, yeni mahallelerden Göktürk'te de park yapımı için çalışmalar başladı.

Şehitkamil, yeşil bir görünüme kavuşuyor. Başkan Umut Yılmaz'ın yeşil bir Şehitkamil hedefiyle başlattığı çalışmalarla Şehitkamil'de yeşil alan artacak. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu park ve yeşil alanlar için başlayan çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor.

Sacır'a 15 bin metrekarelik park

Şehitkamil bölgesinin yıllardır park bekleyen Sacır Mahallesi sakinleri, sonunda parka kavuşuyor. Parkın yanında mahallenin önemli bir ihtiyacı olan otopark sorunu da çözülecek. 15 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak park, çocuk oyun grubu, fitness alanı, yürüyüş yolu, basketbol sahası bulunuyor. Ayrıca 92 araçlık otopark da mahalleye kazandırılacak. 16 çeşit ağaç ve ağaççık olmak üzere toplamda 393 adet bitki dikilecek.

Göktürk'e park yapılıyor

Park yapımı başlanan bir diğer mahalle ise Göktürk. 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak parkta; çocuk oyun grubu, fitness alanı, yürüyüş yolu, basketbol sahası da bulunacak. Park yapımından duyduklarını memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yeni yerleşim yeri olmasına rağmen Göktürk Mahallesi'nde belediye hizmetlerinin hızlı bir şekilde getirildiğini kaydetti.

Banklar, belediye atölyelerinde üretiliyor

Kısa sürede tamamlanması beklenen parklarda birbirinden renkli ağaçlar ve çimler için otomatik sulama sistemi de kurulacak. Bu sayede su tasarrufu da yapılacak. Öte yandan park yapımı tamamlandığında Şehitkamil Belediyesi atölyelerinde özkaynaklarla üretilen bank, masalı bank ve çöp kutuları yerleştirilerek, vatandaşların hizmetine açılacak. - GAZİANTEP