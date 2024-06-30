Safran, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düğün takısı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Safran, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düğün takısı oldu

Safran, Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde düğün takısı oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen safran, bir düğünde takı olarak kullanıldı. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran, kilosu 300 bin lirayı buluyor. Safranbolu'da gerçekleşen bir düğünde damadın arkadaşı, çifte safran takarak antidepresan özelliği olduğunu ve sağlık ile mutluluk diledi. Safran, birçok hastalığa iyi geldiği bilinen bir bitki olarak biliniyor ve mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için mutluluk iksiri olarak da adlandırılıyor.

30.06.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile özdeşleşen safran, bu kez düğün takısı oldu.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak anılan ve kilosu 300 bin lirayı bulan safran bitkisi düğünde ilk kez takı olarak takıldı.

Safranbolu'da dünya evine giren Yunus ve Neslihan Basançelebi'nin düğünlerine katılan damadın arkadaşı Ersin Cebeci, çifte düğün takısı olarak safran taktı.

Cebeci, dünya evine giren çiftlere; safranın antidepresan özelliği olduğunu, günlük hayatta ve evliliğin stresinden uzaklaşarak sağlık ve mutluluk diledi.

Her derde deva

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran; akciğer hastalıkları, solunum yolu, öksürük, ateş düşürücü, iştah dengeleyici, kanserli hücreler, cilt hastalıkları, stres, depresyon, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi rahatsızlara iyi geliyor.

Safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Dünya, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safran, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düğün takısı oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: Safran, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düğün takısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement