Safranbolu Belediyesi Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına, yakında açılacak olan okul bahçelerini de ekledi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında açılacak okulların bahçelerinde de temizlik çalışmalarına başladı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Çocuklarımız bir tatil döneminin daha sonuna geliyorlar. Bu nedenle müdürlüğe bağlı personelimiz, ilçemizde bulunan tüm okulların çevre ve bahçe temizliklerini yapıyorlar. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, biz elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.