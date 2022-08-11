Safranbolu Belediyesi Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu Belediyesi Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

11.08.2022 12:09
Safranbolu Belediyesi Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına, yakında açılacak olan okul bahçelerini de ekledi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına, yakında açılacak olan okul bahçelerini de ekledi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında açılacak okulların bahçelerinde de temizlik çalışmalarına başladı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Çocuklarımız bir tatil döneminin daha sonuna geliyorlar. Bu nedenle müdürlüğe bağlı personelimiz, ilçemizde bulunan tüm okulların çevre ve bahçe temizliklerini yapıyorlar. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, biz elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Çiçek ve pasta ile sağlık çalışanlarından özür diledi Çiçek ve pasta ile sağlık çalışanlarından özür diledi Karabük'ten kısa kısa Karabük'ten kısa kısa
Kaynak: ANKA

Safranbolu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu Belediyesi Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:47 Ali Babacan, AK Partili gençler tarafından "Alçaklara kar yağıyor" türküsüyle protesto edildi
11:40 Galatasaray'da Marcao'dan sonra Nelsson da yolcu! İki stoper almak için düğmeye basıldı
11:30 Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar
11:26 Ekrem İmamoğlu'ndan mazgal çağrısı: Bunu yapanı bize ihbar edin
11:26 Oğluyla yaşadığı diyaloğu paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluk entelektüel bir seçimdir, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya
11:00 Döviz piyasalarında son durum! Dolar, 17,94 liradan satılıyor
10:57 Ertem Şener, Galatasaray taraftarından uyarı aldıktan sonra tehdit etmediğini belirtti
10:54 İki evsiz Amerikalı, alışveriş arabası ve metal direk kullanarak kavga etti! Kimse ayırmadı
10:47 Altın fiyatları güne sakin başladı! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları...
10:45 Türk doğal gazı çok yakında! Boruların döşendiğini bildiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 12:09:48. #1.12#
SON DAKİKA: Safranbolu Belediyesi Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement