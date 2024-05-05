Safranbolu\'da At Çiftliğinde Atın Doğum Anı Görüntülendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir at çiftliğinde atın doğum anı görüntülendi.

Safranbolu'da bulunan Oğuzhan At Çiftliği'nde Pony cinsi atın doğum anları görüntülenirken, at çiftliğinin misafirleri de heyecana ortak oldu.

6 yaşındaki 'Şeker' isimli atın doğum anları saniye saniye kaydedilirken, doğan taya 'Jelibon' ismi verildi.

Oğuzhan At Çiftliği sahibi Oğuzhan Güngör, "Çiftliğimizin Şeker'i sağlıklı bir tay dünya getirdi. Çok güzel bir anı oldu hem bizim için hem de misafirlerimiz için. Çok heyecanlıydık. O anları da kayıt altına aldık" dedi. - KARABÜK