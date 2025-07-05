Safranbolu\'da Hafta Sonu Ziyaretçi Yoğunluğu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonunda ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.

Tarihi konakları, dar sokakları ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Safranbolu'da, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen çok sayıda ziyaretçi, kente gelerek yoğunluk oluşturdu. Özellikle Tarihi Çarşı bölgesinde yaşanan kalabalık, esnafın da yüzünü güldürdü.

Tarihi evler, Hıdırlık Tepesi, Kristal Teras, Tokatlı Kanyonu ve Yörük Köyü gibi turistik alanlarda yoğunluk gözlemlenirken, birçok ziyaretçi Safranbolu'nun yöresel lezzetlerini tatmayı da ihmal etmedi. - KARABÜK